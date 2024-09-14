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Новости 12:12

Беглов встретился с министром культуры Сербии в Александро-Невской лавре

фото ЗакС политика Беглов встретился с министром культуры Сербии в Александро-Невской лавре

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился в Александро-Невской лавре с министром культуры Сербии Николой Селаковичем, об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил градоначальник, представители Сербии часто посещают Александро-Невкую лавру. Тут покоится прах графа Саввы Рагузинского – сподвижника Петра Первого. 

"Это святое место для всего Православного мира. 300 лет назад Петр Первый перенес в лавру мощи Александра Невского. Этот святой особо почитается в России и Сербии", – сказал Беглов.

В ходе встречи Беглов и Селакович отметили, что для России и Сербии важно продолжать сотрудничество в сфере культуры, так как у стран общие духовные корни и одна вера.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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