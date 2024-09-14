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Новости 16:17

Из-за Евразийского женского форума перекроют улицы

фото ЗакС политика Из-за Евразийского женского форума перекроют улицы

В Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах Петербурга из-за Евразийского женского форума и легкоатлетического забега "Пушкин – Санкт-Петербург", об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Остановка транспорта на 29 участках дорог будет ограничена с 16 по 21 сентября. Также в этот же период полностью перекроют площадь Растрелли для транспорта, а на 24 участках с 16 по 20 сентября сузят проезжую часть.

В воскресенье, 15 сентября, из-за легкоатлетического забега "Пушкин – Санкт-Петербург" проезд ограничат на целом ряде станций. 

Фото: ЗАКС.Ру


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