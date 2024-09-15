Песков заявил о достаточности экономики для поддержки армии

Россия обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в его Telegram-канале 15 сентября.

"У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена и все цели будут достигнуты", — высказался в беседе с журналистом Песков.

Ранее Песков называл СВО "единственным возможным" способом достижения целей России.

Фото: Kremlin.ru