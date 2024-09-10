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Новости 15:25

Песков назвал СВО "единственным возможным" способом достижения целей России

фото ЗакС политика Песков назвал СВО "единственным возможным" способом достижения целей России

Специальная военная операция продолжается, поскольку является сейчас единственным способом достижения целей России, заявил 10 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция в настоящий момент в отсутствие иных альтернатив является единственным возможным способом достижения наших целей, поэтому она продолжается", — цитирует слова спикера РИА "Новости".

Днем ранее песков назвал "уверенной" победу "Единой России" на выборах в российских регионах. В Петербурге партия получила 1 310 мандатов в муниципальных советах. Кроме того, победили шедший от ЕР на губернаторские выборы Александр Беглов и выдвинутый партией на довыборы в ЗакС Александр Малькевич.

Фото: Kremlin.ru


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