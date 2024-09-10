Песков назвал СВО "единственным возможным" способом достижения целей России

Специальная военная операция продолжается, поскольку является сейчас единственным способом достижения целей России, заявил 10 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция в настоящий момент в отсутствие иных альтернатив является единственным возможным способом достижения наших целей, поэтому она продолжается", — цитирует слова спикера РИА "Новости".

Днем ранее песков назвал "уверенной" победу "Единой России" на выборах в российских регионах. В Петербурге партия получила 1 310 мандатов в муниципальных советах. Кроме того, победили шедший от ЕР на губернаторские выборы Александр Беглов и выдвинутый партией на довыборы в ЗакС Александр Малькевич.

Фото: Kremlin.ru