ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:17

Ночью и утром 16 сентября Петербург накрыл плотный туман

фото ЗакС политика Ночью и утром 16 сентября Петербург накрыл плотный туман

Петербург ночью и утром в понедельник, 16 сентября, местами накрыл туман, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Еще в воскресенье, 15 сентября, петербургские спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий и призывали водителей и пешеходов быть внимательнее.

На работу петербургского аэропорта "Пулково" туман не повлиял, самолеты вылетали и прилетали согласно графику.

Напомним, что в Петербурге синоптики обещают небольшое похолодание 16 сентября. Температура воздуха опустится до +24 градусов, местами могут пройти небольшие дожди.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама