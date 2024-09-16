Ночью и утром 16 сентября Петербург накрыл плотный туман

Петербург ночью и утром в понедельник, 16 сентября, местами накрыл туман, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Еще в воскресенье, 15 сентября, петербургские спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий и призывали водителей и пешеходов быть внимательнее.

На работу петербургского аэропорта "Пулково" туман не повлиял, самолеты вылетали и прилетали согласно графику.

Напомним, что в Петербурге синоптики обещают небольшое похолодание 16 сентября. Температура воздуха опустится до +24 градусов, местами могут пройти небольшие дожди.

Фото: ЗАКС.Ру