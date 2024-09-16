Станция "Звездная" закрывалась на вход из-за остановки эскалатора

Станция синей ветки петербургского метрополитена "Звездная" закрывалась на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.

Как пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу, эскалатор остановился из-за постороннего предмета, а не из-за поломки.

Вестибюль закрыли в 13:09, однако в 13:22 его снова открыли.

Напомним, что по утрам в будние дни на станции метро "Звездная" ограничивают вход пассажиров из-за капитального ремонта эскалатора. Ограничения будут действовать до середины октября.

Фото: ЗАКС.Ру