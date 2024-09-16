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Новости 18:31

Беглов заявил о связи православной церкви и культуры

фото ЗакС политика Беглов заявил о связи православной церкви и культуры

Православие сыграло важную роль в развитии культуры в России, заявил 16 сентября губернатор Александр Беглов в ходе своего традиционного выступления по "Радио России". По его мнению, духовность в стране всегда дополняла знания.

Подводя итоги прошедшей недели, Беглов рассказал о торжествах в честь 300-летия перенесения мощей князя Александра Невского в Петербург. Попутно он напомнил о проходившем тогда же X Международном форуме объединенных культур.

"Для нас совпадение этих двух событий очень символично. Православная церковь сыграла важнейшую роль в становлении, развитии и сохранении культуры в нашей стране. В России религия и культура, духовность и знание всегда дополняли друг друга", — поделился мнением градоначальник.

Форум продлился с 11 по 14 сентября, участие в его работе приняли представители около 80 стран. Президент Владимир Путин выступил с речью на мероприятии.

Фото: ЗАКС.Ру


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