Беглов заявил, что Петербург "дарит Мариуполю частичку себя"

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на мероприятии, приуроченном к Дню города-побратима Мариуполя, в БКЗ "Октябрьский", об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, Петербург дарит Мариуполю "частичку себя", а сам Мариуполь градоначальник назвал "символом возрождения Донбасса".

"Мариуполь – символ возрождения Донбасса. Мы восстанавливаем его всем миром. За два года с небольшим петербургские строители отремонтировали и полностью восстановили 44 объекта. Но мы не просто возводим новые здания. Петербург дарит Мариуполю частичку себя. Каждая стройка идет по "петербургскому стандарту", – сказал губернатор.

Фестиваль-концерт "Рок за Донбасс", на котором и выступил Беглов, был организован Фондом развития новых медиа при поддержке комитета по культуре Петербурга. На сцене БКЗ выступили группы "Зверобой", "Куба", "Еще" и Вадим Самойлов из группы "Агата Кристи".

Фото: пресс-служба Смольного