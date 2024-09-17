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Новости 13:47

Следователи готовятся к экспертизам для расследования убийства Виталия Иоффе

фото ЗакС политика Следователи готовятся к экспертизам для расследования убийства Виталия Иоффе

Сотрудники Следственного комитета работают на месте убийства петербургского политактивиста Виталия Иоффе, которого убили в своей квартире на проспекте Науки, об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сейчас следователи фиксируют следы преступления и изымают вещественные доказательства. В ближайшее время будут назначены экспертизы.

Напомним, что 20-летний ЛГБТ*-активист Александр признался в убийстве Виталия Иоффе. 

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру


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