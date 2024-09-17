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Новости 15:32

Дрозденко назначил советника по вопросам реабилитации участников СВО

фото ЗакС политика Дрозденко назначил советника по вопросам реабилитации участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил Владимира Евполова советником по вопросам медицинской реабилитации участников и инвалидов СВО, а также членов их семей, сообщила администрация Ленобласти в своем Telegram-канале 17 сентября.

В пресс-службе пояснили, что Евполов является президентом международной федерации физиотерапевтов и реабилитологов. Он занимался спортивной медициной и внедрял новые технологии реабилитации.

Издание "Деловой Петербург" также обратило внимание на выступление советника на конференции "Спортмедфорум - 2023".  По словам Евполова, количество нуждавшихся в помощи на тот момент превышало число тех, кто ее получал. Также он подчеркнул, что улучшение качества медпомощи возможно за счет более тесного контакта реабилитологов. 

Напомним, в июне Заксобрание Петербурга отменило курортный сбор для участков СВО, проходящих реабилитацию в медицинских учреждениях города. 

фото из Telegram-канала "Админка Ленобласти"


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