Дрозденко назначил советника по вопросам реабилитации участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил Владимира Евполова советником по вопросам медицинской реабилитации участников и инвалидов СВО, а также членов их семей, сообщила администрация Ленобласти в своем Telegram-канале 17 сентября.

В пресс-службе пояснили, что Евполов является президентом международной федерации физиотерапевтов и реабилитологов. Он занимался спортивной медициной и внедрял новые технологии реабилитации.

Издание "Деловой Петербург" также обратило внимание на выступление советника на конференции "Спортмедфорум - 2023". По словам Евполова, количество нуждавшихся в помощи на тот момент превышало число тех, кто ее получал. Также он подчеркнул, что улучшение качества медпомощи возможно за счет более тесного контакта реабилитологов.

Напомним, в июне Заксобрание Петербурга отменило курортный сбор для участков СВО, проходящих реабилитацию в медицинских учреждениях города.

фото из Telegram-канала "Админка Ленобласти"