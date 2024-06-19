Проходящих лечение в Петербурге участников СВО освободят от курортного сбора

Депутаты Заксобрания Петербурга 19 июня поддержали поправку к закону о курортном сборе, которая освободит от "налога" участников специальной военной операции, проходящих лечение в медицинских учреждениях города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Также к категории льготников приравняют их сопровождающих.

Изменения в закон коснутся военных, которые проходят лечение, долечивание, медобследование, медико-психологическую реабилитацию. Сопровождающие лица должны быть указаны в документах, которые предоставляются в госучреждения на территории Петербурга или находятся в ведении Министерства обороны.

Напомним, с 1 апреля 2024 года гости Северной столицы обязаны платить по 100 рублей за каждые сутки пребывания в гостиницах или отелях. Сейчас в парламенте рассматривается проект закона о введении штрафов за неуплату сбора.

Ранее депутаты обратились к Госдуме с предложением освободить участников СВО от курортного сбора во всех регионах, где действует эксперимент.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру