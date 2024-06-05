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Новости 11:40

Петербургские депутаты предложили освободить участников СВО от курортного сбора

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предложили освободить участников СВО от курортного сбора

Законодательное собрание Петербурга 5 мая окончательно утвердило постановление об обращении к Государственной думе с предложениями по корректировке законодательства о проведении курортного сбора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Среди предложений - освободить от уплаты сбора лиц, которые выполняли задачи специальной военной операции с 24 февраля 2024 года. 

Всего в федеральной законодательной инициативе три предложения. Помимо расширения перечня лиц, которые могут могут быть освобождены от уплаты сбора, депутаты предлагают запретить банкам взимать комиссию за перевод сбора, а также разрешить выплачивать сбор за другого человека. Например, чтобы один член семьи мог разом заплатить и за своих родственников. 

Ранее в Смольном подготовили проект закона, который освободит от уплаты сбора военнослужащих, если они приехали в Петербург для прохождения лечения. 

Напомним, с 1 апреля 2024 года туристы, которые останавливаются в отелях или гостиницах, должны оплатить курортный сбор в размере 100 рублей за каждые сутки пребывания. Сейчас в парламенте готовятся рассмотреть инициативу о введении штрафов за неуплату сбора. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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