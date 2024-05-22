ЗакС поддержал идею штрафовать туристов за неуплату курортного сбора в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга 22 мая в первом чтении приняло законопроект о введении ответственности за неуплату курортного сбора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Туристов, которые нарушат правила уплаты "налога", после принятия закона могут штрафовать на сумму до двух тысяч рублей — это в 20 раз больше, чем сам сбор. Губернатор Александр Беглов предложил закрепить эту норму в городском законе об административных правонарушениях.

Помимо штрафов для плательщиков сбора, размер которых будет варьироваться от 500 до 2000 рублей, санкции введут для недобросовестных представителей гостиничного бизнеса. Например, за несвоевременную передачу данных для реестра плательщиков сбора юридических лиц смогут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Если будет нарушен срок перевода полученных средств в городскую казну, то бизнес могут наказать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Следить за соблюдением закона будут чиновники, а не полиция.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко перед депутатами объявил, что в Смольном "не делают ставок" на высокую собираемость штрафов, а лишь хотят создать новый "стимул" уплачивать курортный сбор.

Напомним, с гостей города с 1 апреля начали взимать по 100 рублей за стуки проживания в гостиницах и отелях. Деньги собираются направить на развитие туристской инфраструктуры в городе. За первый месяц действия курортного сбора бюджет Петербурга пополнился на 19 млн рублей. В начале недели депутаты Заксобрания обсуждали инициативу о введении штрафов за неуплату сбора на заседаниях профильных комиссий и комитетов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру