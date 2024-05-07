За месяц Петербург заработал 19 миллионов рублей на курортном сборе

В минувшем апреле курортный сбор принес бюджету Северной столицы 19 миллионов рублей, сообщил 7 мая "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет финансов. Это первые деньги, полученные городом в рамках установленного сбора.

В комитете отметили, что названная сумма соответствует прогнозным параметрам. В сентябре прошлого года глава комфина Светлана Енилина говорила, что введение курортного сбора должно принести Петербургу дополнительные 310 миллионов рублей в год.

Курортный сбор введен с 1 октября 2023 года, однако первые шесть месяцев он действовал по нулевой ставке. С 1 апреля приезжающие в город туристы должны платить по 100 рублей за день пребывания, при этом день заселения в гостиницу не учитывается в расчетах.

От уплаты сбора освобожден ряд категорий граждан. В петербургском Заксобрании 17 апреля обсуждали возможность расширения перечня не обязанных платить за пребывание в Петербурге лиц.

Фото: ЗАКС.Ру