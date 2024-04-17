ЗакС и снова курортный сбор

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Курортный сбор действует в Петербурге уже две недели, но депутаты Законодательного собрания не прекращают его обсуждать и дорабатывать. На заседании парламента 17 апреля приняли в первом чтении законопроект, который расширяет перечень освобождаемых от "налога" лиц, а также поддержали федеральную инициативу, чтобы сбор не выплачивали гражданские специалисты из зоны СВО.



Закон о курортном сборе был принят депутатами ЗакСа летом 2023 года. Длительное время действовал "нулевой" тариф, а с 1 апреля 2024 года каждый приезжий без местной прописки должен платить по 100 рублей в сутки, если останавливается в гостиницах и отелях. Освобождаются от выплаты 19 категорий граждан, среди которых, например, ветераны боевых действий и различные социально незащищенные слои населения.

В повестке заседания 17 апреля было два вопроса, связанных с курортным сбором. Единоросс Александр Ржаненков, возглавляющий профильную комиссию Заксобрания по соцполитике, подготовил законопроект, позволяющий не платить сбор многодетным семьям, в которых старший ребенок не достиг возраста 23 лет и учится по очной форме обучения. Сейчас закон позволяет не платить сбор семьям, в которых три и более ребенка, при этом самому старшему не больше 18 лет. Документ поддержали в первом чтении, однако останавливаться парламентарии не собираются и готовят поправки.

Лидер фракции ЛДПР вице-спикер ЗакСа Павел Иткин заявил, что готовит поправку к инициативе, по которой освободить от курортного сбора могут доноров костного мозга, приехавших в Петербург для проведения этой процедуры.

У некоторых парламентариев до сих пор есть вопросы к новому "налогу". Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко, например, не очень понимает, откуда взялось такое название.

- Курортный сбор. Название еще такое. Можно было назвать "сбор на развитие туристической инфраструктуры". Может быть ситуация, когда человек в командировку прилетел сюда. Инженер, который собирает какой-нибудь станок. Он просыпается, едет на этот завод, там целый день с гаечным ключом сидит, вечером приезжает, валится в кровать, спит. Какой у него курорт? Никакого курорта нет, весь день пашет, - рассказал Кононенко после заседания.

К федеральному закону о проведении эксперимента по взиманию курортного сбора у петербургских депутатов тоже есть замечания. Еще за несколько дней до заседания председатель парламента Александр Бельский (который уже вторую неделю подряд отсутствует на заседаниях), заявил, что федеральный законодатель "почему-то оставил за скобками" среди льготников гражданских специалистов, которые работают на территории проведения специальной военной операции. Два других пожелания к федеральной норме заключались в совершенствовании технических вопросов. В частности, освободить платежи от банковской комиссии (эквайринга). Сейчас получается, что гость оплачивает сбор отелю или гостинице, а с них, в свою очередь, взимается комиссия за банковский перевод средств. При этом при переводе от отеля в бюджет города такая комиссия не учитывается и бизнес должен погашать затраты на банковское обслуживание из собственных средств. Другая деталь - парламентарии попросят Госдуму разрешить одному человеку оплачивать сбор за несколько лиц. Сейчас такая норма не прописана в законе.

Среди других законотворческих идей петербургского парламента - федеральная инициатива, которая позволит оплачивать штрафы за парковку со скидкой в 50%, если платеж поступит в течение 20 дней после правонарушения. Для этого ЗакС просит у думы разрешить регионам самостоятельно устанавливать скидку на оплату штрафов по статьям, предусмотренным региональным законом об административных правонарушениях. Будет ли действительно принят законопроект - неизвестно. Обычно в Госдуме не очень внимательно относятся к предложениям парламентов субъектов. Например, инициатива по корректировке закона о комплексном развитии территорий, в поддержку которой высказывались думские депутаты Сергей Боярский, Николай Валуев и другие, не нашла одобрения на Охотном Ряду. Добавим, что думские депутаты вместе с сенаторами уже подготовили похожий законопроект. Его рассмотрение запланировано на лето.

Также депутаты утвердили обращение к министру обороны Сергею Шойгу с предложением по трудоустройству бывших контрактников в кадетские классы и утвердили себе график работы в майские праздники. Из-за праздников парламентарии пропустят два заседания: 1 и 8 мая. Суммарно народные избранники проведут друг без друга примерно три недели.

Другое нововведение было предложено губернатором Александром Бегловым и касалось психоневрологических диспансеров. Изменения в основном технические: переименовать ПНИ в дома социального обслуживания. Деятельность таких учреждений останется прежней.

















Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру