Запреты иноагентам, штраф для туристов и почетные граждане

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 22 мая сразу в трех чтениях утвердили запреты для иноагентов избираться в любые органы власти, приступили к рассмотрению законопроекта о введении штрафов за неуплату курортного сбора, а также выбрали трех почетных граждан. Как прошло заседание - в материале ЗАКС.Ру.

Городской запрет для иноагентов

После небольшого перерыва в заседаниях из-за майских праздников депутаты Заксобрания Петербурга вновь собрались 22 мая. Первым делом депутаты принялись приводить городское законодательство в соответствии с федеральным из-за принятия Госдумой закона, запрещающего иностранным агентам принимать участие в выборах любого уровня, а также занимать выборные должности. Активного обсуждения вопрос не вызвал, но некоторые парламентарии выступили против инициативы. С критикой выступили депутаты Александр Шишлов, однопартиец которого может до конца года потерять мандат из-за принятого закона, и Михаил Амосов.

В "Яблоке" с инициативой не согласны. Фракция разрабатывает текст постановления об обращении в Конституционный суд с просьбой проверить запрет иноагентам участвовать в выборах. Сейчас обратиться в КС может только региональный парламент. Частное лицо, например, сам депутат Борис Вишневский*, которому грозит лишение мандата, сможет дойти до Конституционного суда только после того, как закон применят на нем, то есть, не раньше конца 2024 года. "Яблочники" считают, что принятый коллегами из Госдумы закон может не в полной мере соответствовать статье 3 Конституции, в которой говорится о единственном источнике власти в лице многонационального народа России.

В петербургском парламенте документы о запретах для иноагентов были приняты сразу в трех чтениях. Депутат Денис Четырбок пояснял коллегам, что рассмотрение законопроектов следует завершить к дате объявления выборов, которое произойдет в начале июня. Как заметили коллеги единоросса, необходимости в такой спешке нет - у региона есть три месяца, чтобы отразить федеральную норму в городском законодательстве. Кроме того, если городская норма расходится с федеральной, то исполнению подлежит именно федеральный закон.

Курортный штраф

Почти два месяца в Петербурге действует эксперимент по взиманию курортного сбора. Формально он начался еще в 2023 году, но до 1 апреля действовал "нулевой" тариф. Сейчас же с каждого гостя города взимается по 100 рублей за сутки проживания в отеле или гостинице. Несмотря на доходы города в размере 19 млн рублей за первый месяц сбора "налога", которые доказали работу механизма, Смольный решил ввести штрафы за нарушение правил взимания сбора. Основной лейтмотив представления инициативы в парламенте составлял тезис о желании "мотивировать" туристов и представителей бизнеса соблюдать правила.

"Санкции — не способ наказать. Они нужны для стимулирования операторов, которые по какой-то причине не подключаются к системе взимания курортного сбора. К слову, сама программа уже показывает хорошие результаты", - рассказывал председатель парламента Александр Бельский журналистам после заседания.

Несмотря на "хорошие результаты", туристов собираются штрафовать на сумму от 500 до 2000 рублей за неуплату сбора, а для предпринимателей есть перспектива быть оштрафованными на десятки тысяч рублей. Так, за несвоевременный перевод средств в городскую казну может грозить штраф до 50 тысяч рублей. В проекте городского закона об административных правонарушениях также есть санкции для должностных лиц.

Инициатива была поддержана большинством депутатов. Замечания к законопроекту также возникли у многих. Например, депутаты предложили интегрировать систему оплаты штрафов и сбора с "Госуслугами", оставить право определять штрафы коллегам из Госдумы, а также значительно упростить процедуру регистрации при заселении. Сейчас туристам приходится дважды заполнять документы. Одни для учета постояльцев, а другие - для реестра плательщиков курортного сбора.

Академик, хирург и джазмен

Также в этот день прошло одно из главных событий парламентского года - присвоение звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. Теперь галерея с портретами выдающихся горожан в Мариинском дворце пополнится сразу тремя картинами - такое количество званий ЗакС присваивает впервые. Почетными гражданами стали академик РАН Эдуард Айламазян, хирург Дмитрий Гранов и джазовый музыкант Давид Голощекин.

Почетные знаки им будут вручать в торжественной обстановке в Мариинском дворце 27 мая, в день основания Петербурга. Статус позволит им бесплатно пользоваться общественным транспортом, приходить на прием к первым лицам города, а также получать ежемесячные выплаты.

Всего в этом году на звание почетного гражданина претендовали семеро, однако к моменту голосования кандидатов осталось шесть. Мастер спорта России по самбо Василий Шестаков, отозвал свою заявку. Шестаков был депутатом Госдумы, а также спарринг-партнером президента Владимира Путина. Отметим, его уже признавали почетным гражданином - в лондонском Сити.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру