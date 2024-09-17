СК проводит доследственную проверку из-за обрушения потолка в петербургской гимназии

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета проводят осмотр помещений Второй гимназии, где 17 сентября частично обрушился потолок в столовой, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На место выехала заместитель руководителя ГСК СК по городу Екатерина Гилина, а также криминалисты и следователи. В ведомстве сообщили, что проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

При частичном обрушении потолка во Второй гимназии в центре Петербурга никто не пострадал, об этом 17 сентября сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по образованию города.

По данным чиновников, часть потолочных плит подвесного потолка выпала во время обеда в школе на Казанской улице. В результате инцидента ни школьники, ни их учителя не пострадали. В комитете сообщили, что сейчас выясняются причины происшествия. "По возможности, в короткие сроки в столовой школы будет проведен ремонт потолка", - заверили в Смольном.

Свою проверку в связи с частичным обрушением потолка в столовой учебного заведения ранее начала и прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. В ведомстве также сообщили, что дадут оценку соблюдения прав учащихся на безопасные условия в школе, а также действиям ответственных за содержание и ремонт помещения лиц.

Об обрушении части потолка во Второй гимназии стало известно ранее 17 сентября. Сообщалось, что учащихся оперативно вывели из помещения.

фото: кадр из видео СК по Петербургу