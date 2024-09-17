Бельский занял третье место в рейтинге глав законодательных органов субъектов России

Исследовательская компания "Медиалогия" составила медиарейтинг глав законодательных органов России за август 2024 года, об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе компании.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский занял третье место в рейтинге. В июле спикер городского парламента был лишь на восьмой строчке. Согласно данным "Медиалогии", подняться на третью строчку Бельскому помогли упоминания его персоны в связи с установкой закладного камня на месте будущего мемориального комплекса, посвященного битве за Ленинград, предложением о реконструкции рынка на "Апраксином дворе" и совещанием с губернатором Александром Бегловым.

Председатель ЗакСа Ленинградской области Сергей Бебенин занял 22 место.

Лидером августа стал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, второе место занял спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

На четвертом месте расположился председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, на пятом — председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

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