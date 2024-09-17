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Муниципал 18:37

Горизбирком исключил из ТИК еще шесть новоизбранных депутатов

фото ЗакС политика Горизбирком исключил из ТИК еще шесть новоизбранных депутатов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия освободила от обязанностей членов территориальных избиркомов еще шесть человек, избранных на прошедших выборах в качестве муниципальных депутатов. Вопрос о смене деятельности народных избранников обсуждали в комиссии 17 сентября. 

Так, досрочно прекратили полномочия Ирины Началовой из ТИК №4 (МО "Пороховые"), Владимира Груздева из ТИК №30 (МО "Владимирский округ"), Алексея Тоичкина из ТИК №48 (МО "Гагаринское"), Максима Воронина из ТИК №53 (МО №72), а также Дмитрия Скрябина из ТИК №54 (МО "Посадский") и Валерия Скорописенков из ТИК №60 (МО "Купчино"). Отметим, все, кроме Тоичкина, избрались от "Единой России". 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о том, что из ТИК №29 сразу трое человек смогли избраться в местные советы. 

Напомним, по итогам муниципальных выборов в Петербурге единороссы смогли получить 1310 мандатов - это более 80% от общего числа мест в муниципальных образованиях. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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МО Владимирский округ
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МО Гагаринское
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МО Купчино
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МО Пороховые
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МО Посадский
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МО №72




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