Четырех участниц Pussy Riot объявили в розыск

Участницы панк-группы Pussy Riot Ольга Борисова, Диана Буркот, Алина Петрова и Тасо Плетнер находятся в базе розыска МВД России, сообщил ТАСС 17 сентября.

Как следует из базы данных МВД, розыск проводится по уголовным статьям, другие подробности ведомство не раскрывает. ТАСС, со ссылкой на правоохранителей, поясняет, что в отношении перечисленных участниц Pussy Riot может быть возбуждено дело о финансировании терроризма.

Напомним, что в марте Басманный суд заочно приговорил участницу Pussy Riot Люсю Штейн к 6 годам и 15 дням лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных Силах РФ.

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