Суд заочно приговорил экс-мундепа Штейн по делу о фейках про армию

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего столичного муниципального депутата, участницу панк-группы Pussy Riot Люсю Штейн к реальному сроку заключения, сообщила 27 марта пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Уголовное дело было возбуждено по статье о распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Штейн приговорили к 6 годам 15 дням лишения свободы. Назначенный срок получили по совокупности приговора за фейки об армии с частичным присоединением "неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору и постановлению суда". Осенью 2021 года активистку приговорили к году ограничения свободы по "санитарному делу" о протестах в Москве, признав виновной в создании угрозы массового заражения людей в период пандемии. В апреле 2023 года Штейн срезала с ноги браслет и покинула Россию.

Также суд запретил экс-мундепу администрировать сайты в интернете в течение 3,5 лет.

"Срок наказания исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации", — отметили в судебной пресс-службе.

В феврале 2023 года стало известно о возбуждении против Штейн дела о фейках про армию. В ноябре Басманный суд заочно арестовал ее, попытка защиты оспорить решение в Мосгорсуде потерпела неудачу.

Фото: ЗАКС.Ру