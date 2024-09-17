Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите прав пользователей онлайн-подписок

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав пользователей, использующих онлайн-подписки. Это касается аудиовизуальных сервисов, сообщило ТАСС 17 сентября.

Документ разработан группой депутатов от разных фракций. Инициатива коснется сервисов и приложений с кино, музыкой или электронными книгами. Поправки вносятся в закон "О защите прав потребителей".

Один из авторов законопроекта, член профильного комитета Госдумы, депутат от "Единой России" Антон Немкин прояснил нововведения и обязательства для онлайн-сервисов:

"… в наглядной и доступной форме до заключения договора раскрывать потребителю все его условия: сроки, полную стоимость. А также, что очень важно, — раскрывать информацию о форме и способе отписки: то есть указывать, как и на какой странице это можно сделать".

Мониторинг, проведенный проектом "Цифровая Россия", показал, что 25% россиян оформляют платные подписки, а свыше 60% забывают отменить их после пробного периода, продолжая оплачивать услуги, которыми не пользуются.

Напомним, что похожая инициатива была выдвинута осенью 2023 года депутатами Законодательного собрания Петербурга, а именно Всеволодом Беликовым, Денисом Четырбоком, Алексеем Зинчуком и Андреем Малковым. Петербургские парламентарии предлагали обязать онлайн-сервисы с кино и музыкой предупреждать о списании средств с помощью смс за два дня до платежа.

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