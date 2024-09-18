Двадцать человек эвакуировали из дома в Адмиралтейском районе из-за пожара

На Лермонтовском проспекте утром 18 сентября тушили пожар в жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило спасателям около 7 часов утра. С огнем в бытовом помещении площадью 3 кв.м на Лермонтовском проспекте боролись 15 специалистов на 3 машинах. Из-за пожара пришлось эвакуировать 20 жильцов дома. Возгорание удалось ликвидировать к 7:40 утра.

Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, 15 сентября сотрудники МЧС ликвидировали пожар в "Красном треугольнике".

фото ЗАКС.Ру