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Новости 10:03

Двадцать человек эвакуировали из дома в Адмиралтейском районе из-за пожара

фото ЗакС политика Двадцать человек эвакуировали из дома в Адмиралтейском районе из-за пожара

На Лермонтовском проспекте утром 18 сентября тушили пожар в жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило спасателям около 7 часов утра. С огнем в бытовом помещении площадью 3 кв.м на Лермонтовском проспекте боролись 15 специалистов на 3 машинах. Из-за пожара пришлось эвакуировать 20 жильцов дома.  Возгорание удалось ликвидировать к 7:40 утра. 

Сведений о пострадавших не поступало.  

Напомним, 15 сентября сотрудники МЧС ликвидировали пожар в  "Красном треугольнике"

фото ЗАКС.Ру


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