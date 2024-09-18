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Новости 10:23

Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принёс присягу во время инаугурации на пост главы города 18 сентября в большом зале Мариинского дворца и получил нагрудный знак, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Начался второй срок Беглова на этом посту. 

Свидетелями церемонии в Мариинском дворце стали несколько сотен человек. Среди них спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и петербургские чиновники, силовики, депутаты Госдумы и Заксобрания, а также общественники.  

Перед тем, как произнести присягу, Беглов получил из рук председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина копию решения об утверждении итогов трехдневных выборов губернатора. Кандидатуру Беглова поддержали 59% проголосовавших. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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