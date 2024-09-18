Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принёс присягу во время инаугурации на пост главы города 18 сентября в большом зале Мариинского дворца и получил нагрудный знак, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Начался второй срок Беглова на этом посту.

Свидетелями церемонии в Мариинском дворце стали несколько сотен человек. Среди них спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и петербургские чиновники, силовики, депутаты Госдумы и Заксобрания, а также общественники.

Перед тем, как произнести присягу, Беглов получил из рук председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина копию решения об утверждении итогов трехдневных выборов губернатора. Кандидатуру Беглова поддержали 59% проголосовавших.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру