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Матвиенко выступила за запрет движения чайлдфри в России

фото ЗакС политика Матвиенко выступила за запрет движения чайлдфри в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что движение чайлдфри нужно законодательно запретить в России. Свое мнение она высказала в интервью "Известиям", опубликованном 18 сентября. 

К теме чайлдфри (осознанного отказа от рождения детей) Матвиенко перешла от рассуждений о современном феминизме. Она заявила, что изначально в основе феминизма была хорошая идея о борьбе за равноправие женщин, однако сейчас на Западе эта мысль уже "была сдана в архив". 

"Это превратилось в противостояние и движение "против мужчин", "против традиционных ценностей". Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно", - заявила спикер верхней палаты парламента.

Напомним, в начале 2023 года в Госдуму был внесен законпроект о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. Документ все еще находится на этапе подготовки к первому чтению. 

фото ЗАКС.Ру


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