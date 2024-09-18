На привлечение российских туристов в Петербург потратят до 37,4 млн рублей

Городское туристско-информационное бюро намерено потратить до 37,4 млн рублей на привлечение российских туристов в Петербург в низкий сезон, следует из данных портала госзакупок. Конкурс был объявлен 16 сентября, заявки от претендентов будут принимать до 2 октября.

Согласно сопроводительной документации, рекламировать поездки в Петербург планируют в 18 городах России. Это Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск. Рекламные материалы на информационных носителях должны будут размещаться в период с 1 по 30 ноября.

"Тематика информационных материалов: Туристская привлекательность Санкт-Петербурга в низкий сезон. Официальный туристский портал Санкт-Петербурга Visit Petersburg — единое окно планирования путешествия в Санкт-Петербург", — говорится в описании объекта закупки.

Подрядчик должен будет изготовить информационные материалы и обеспечить их размещение на носителях в городах страны. В кампании должно быть задействовано не менее 825 носителей, в том числе не менее 822 цифровых и не менее трех статичных. Предполагается, что за время кампании реклама на цифровых носителях должна быть показана не менее 26 млн раз.

В минувшем мае стало известно о планах туристско-информационного бюро прорекламировать поездки в Петербург среди жителей Москвы. Контракт на общую сумму в 31,4 млн рублей заключили с ООО "Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру