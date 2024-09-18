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Новости 12:31

Беглов делегировал Матвиенко в Совфед

фото ЗакС политика Беглов делегировал Матвиенко в Совфед

Валентина Матвиенко продолжит представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации, сообщил губернатор Александр Беглов во время церемонии вступления в должность главы города 18 сентября в Мариинском дворце, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующее постановление уже подписано. Матвиенко выступает в Совфеде от лица Петербурга с 2011 года. 

- Уважаемый Александр Дмитриевич, петербуржцы поддержали вас на выборах, оказали вам высокое доверие и я уверена, вы это доверие оправдаете. Поддержали за то, что вы сделали в предыдущие пять лет, за то, что вы представили городу, нашим замечательным петербуржцам внятную четкую осмысленную программу стратегического развития, - обратилась Матвиенко к Беглову. 

Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга 18 сентября. В этот день в стенах Заксобрания он произнес присягу и получил от спикера парламента нагрудный знак главы города. 

Матвиенко возглавляла Петербурге с 2003 по 2011 год. После перехода в Совет Федерации она была избрана председателем верхней палаты парламента. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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