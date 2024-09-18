Путин пообщается с избранными главами регионов

Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет по видеосвязи встречу с избранными в ходе Единого дня голосования главами субъектов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Путин работает сегодня в Санкт-Петербурге. Сегодня президент проведет встречу с избранными главами субъектов России из Константиновского дворца в режиме видеоконференции", - рассказал Песков.

Подобные встречи после выборов глав регионов России президент проводит традиционно. Так, в 2019 году эта встреча прошла в начале октября в Кремле. Присутствовал на ней и избранный тогда на первый губернаторский срок Александр Беглов.

Напомним, сегодня в Мариинском дворце Беглов вновь вступил в должность губернатора Петербурга. На выборах, прошедших с 6 по 8 сентября, он набрал 59% голосов избирателей.

фото с сайта Кремля