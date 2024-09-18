Мастерская шоу-программ организует празднование Дня Героев Отечества

Петербургский комитет по культуре определился с организатором двух запланированных мероприятий общей стоимостью 13,9 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок. Ответственным за проведение событий, приуроченных ко Дню Героев Отечества и Международному дню инвалидов стало ООО "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона"".

Международный день инвалидов ежегодно отмечается во всем мире 3 декабря, День Героев Отечества — в России 9 декабря, посвященные им мероприятия должны состояться в первой половине месяца. По условиям контрактов, исполнитель должен подыскать подходящие для проведения мероприятий площадки, организовать работу персонала и обеспечить проведение концертных выступлений.

Празднование Дня Героев Отечества должно состояться в одном из концертных залов или выставочных площадок Петербурга с вместимостью партера не менее 600 мест. Почетным гостям планируют вручить не менее 20 цветочных букетов. Гостей мероприятия должен будет встречать духовой оркестр из не менее чем шести музыкантов.

На сцене должны присутствовать не менее двух опытных ведущих. Ожидаются выступления солистов музыкальных театров города, профессиональных музыкального и хореографического коллективов, фолк-группы и оркестра численностью не меньше 30 человек.

День инвалидов проведут на концертно-спортивной площадке с вместимостью партера не менее тысячи мест. Одним из условий в сопроводительной документации указано наличие безбарьерной среды между входом и местами расположения зрителей.

Создавать гостям праздничное настроение на входе предстоит профессиональному коллективу популярной музыки. Непосредственно в проведении концерта должны быть задействованы опытный ведущий, солисты музыкальных театров, эстрадно-симфонический оркестр численностью не менее 40 человек, а также ансамбли жестовой песни и спортивного танца на колясках.

Стоимость контракта на проведение Дня Героев Отечества составила 7,3 млн рублей, на проведение Дня инвалидов — 6,6 млн рублей. Максимальная сумма обеих закупок первоначально находилась на отметке 16,9 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру