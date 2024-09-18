Петербург вошел в топ-3 по капремонту жилых домов среди регионов России

Петербург попал в тройку лидеров среди российских регионов по программе капитального ремонта жилых домов, об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Такие итоги подвел Фонд развития территорий. По данным фонда, в городе отремонтировали 665 многоквартирных домов.

"Петербург последовательно наращивает темпы капитального ремонта жилых домов в рамках региональной программы. Мы также увеличиваем ее финансирование. Важно, что работы проводятся комплексно: ремонтируем кровли, чердаки, инженерные коммуникации, подвалы", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также, по словам градоначальника, особое внимание во время капремонта уделяется замене лифтового оборудования. Беглов напомнил, что в Петербурге стартовала масштабная программа по ремонту фасадов домов на Невском проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру