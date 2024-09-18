Строящаяся "Путиловская" будет станцией колонного типа

Строящаяся станция петербургского метрополитена "Путиловская" на коричневой ветке будет колонного типа, об этом 18 сентября рассказали в Telegram-канале "Подземник".

Из последних открытых станций подобного типа была станция фиолетовой ветки метро "Международная". Сами колонны будут выкрашены в золотой цвет.

На данный момент на станции монтируют навесной вентилируемый фасад. На построенном участке вестибюля станции монтируют архитектурные элементы фасада.

Открытие станции "Путиловская" запланировано на 2025 год. Стоит отметить, что в 2024 году обещали открытие станции "Горный институт", однако на сайте компании "Метройстрой Северной столицы" изменилась информация. Там сказано, что в 2024 году только закончатся строительно-монтажные работы.

Фото: Telegram-канал "Подземник"