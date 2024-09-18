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Новости 19:17

Строящаяся "Путиловская" будет станцией колонного типа

фото ЗакС политика Строящаяся "Путиловская" будет станцией колонного типа

Строящаяся станция петербургского метрополитена "Путиловская" на коричневой ветке будет колонного типа, об этом 18 сентября рассказали в Telegram-канале "Подземник".

Из последних открытых станций подобного типа была станция фиолетовой ветки метро "Международная". Сами колонны будут выкрашены в золотой цвет.

На данный момент на станции монтируют навесной вентилируемый фасад. На построенном участке вестибюля станции монтируют архитектурные элементы фасада.

Открытие станции "Путиловская" запланировано на 2025 год. Стоит отметить, что в 2024 году обещали открытие станции "Горный институт", однако на сайте компании "Метройстрой Северной столицы" изменилась информация. Там сказано, что в 2024 году только закончатся строительно-монтажные работы.

Фото: Telegram-канал "Подземник"


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