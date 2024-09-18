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На сайте "Метростроя" изменились данные об открытии станции "Горный институт"

фото ЗакС политика На сайте "Метростроя" изменились данные об открытии станции "Горный институт"

На сайте компании "Метрострой Северной столицы" изменилась информация об открытии строящейся станции петербургского метрополитена "Горный институт", об этом 18 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Как отмечает издание, ранее на сайте была информация о том, что в 2024 году откроется движение на станции "Горный институт". Сейчас этой информации нет.

Теперь на сайте компании указано, что в 2024 году только закончатся строительно-монтажные работы. 

Напомним, что в конце августа вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявил, что в сентябре 2024 года на станции "Горный институт" закончатся все строительные работы. В 2023 году Линченко говорил, что станцию откроют к 1 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру


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