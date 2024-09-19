Прокуратура взыскала свыше 420 млн рублей неподтвержденных доходов чиновников

В первом полугодии 2024 года прокуроры взыскали в пользу государства свыше 420 млн рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить, сообщил "Коммерсантъ" 19 сентября.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на Межгосударственном совете по противодействию коррупции рассказал о динамике роста взыскания неподтвержденных доходов чиновников. В 2012 году, когда начала действовать норма, было взыскано больше 90 млн руб. В 2024-м, только лишь за первое полугодие, — 420 млн руб.

Генпрокурор рассказал, что механизмы борьбы с коррупцией совершенствуются, в том числе и в части полномочий прокуратуры по проверке обоснованности появления доходов у чиновников и членов их семей на банковских счетах.

Напомним, в апреле Краснов сообщил, что за 2023 год суды удовлетворили антикоррупционные иски прокуроров на сумму свыше 400 млрд рублей, и на тот момент почти половина суммы поступила в бюджет.

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