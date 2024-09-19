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Новости 11:18

Песков объяснил новые публикации на YouTube-канале Кремля

фото ЗакС политика Песков объяснил новые публикации на YouTube-канале Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про возобновление публикаций на YouTube-канале Кремля. По мнению Пескова, это дает больше возможностей для донесения позиции России зарубежной аудитории, сообщает ТАСС 19 сентября.

 "Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента", – объяснил Песков 

YouTube-канал Kremlin создан в декабре 2005 года.  Его аудитория превышает 244 тысячи подписчиков, а  видео набрали в общей сложности 57,6 млн просмотров.

Последние несколько месяцев канал обновлялся нерегулярно. В феврале 2024 года было опубликовано интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое набрало почти 9 млн просмотров. Тогда же было выложено видео полета главы государства на ракетоносце Ту-160М. Обновления появились в сентябре, так, была выложена полная трансляция пленарной сессии ВЭФ. Комментарии на канале отключены.

Также с сентября Кремль ведет канал на отечественном хостинге Rutube.

Напомним, что Роскомнадзор потребовал от операторов связи не ускорять  YouTube.

фото с сайта Кремля


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