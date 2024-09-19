Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения потолка на ребенка

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГУ СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело после инцидента с обрушением части подвесного потолка на несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе СК РФ 18 сентября.

По предварительной информации, 17 сентября в парадной дома на Пахомовской улице фрагмент потолка упал на голову 8-летнего мальчика, когда тот шел гулять и уже подходил к лифту. Родители вызвали скорую. Ребенок получил ушибленные раны головы.

Изданию MR-7 удалось связаться с матерью пострадавшего. "Мы даже сначала не поняли, что произошло, потому что он [сын] не мог ничего сказать, испугался. Только потом уже, когда сын пришёл в чувство, мы уже вышли к лифту и увидели, что на него упала эта часть потолка", - отметила женщина.

Напоминаем, что после частичного обрушения потолка в столовой петербургской гимназии 17 сентября сотрудники СК также начали проводить доследственную проверку.

фото ЗАКС.Ру