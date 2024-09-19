Минцифры опровергло информацию об уязвимости сайта электронных повесток

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опровергли информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, которая якобы позволяет получить данные граждан, сообщает ТАСС.

"Данные пользователей портала госуслуг надежно защищены. Взломать портал невозможно", - сообщили в министерстве.

В Минцифры отметили, что используется несколько различных мер безопасности и что на данный момент нет подтверждений утечек. Как утверждается, авторизация через "Госуслуги" работает корректно и найти информацию о пользователях через ID-номер невозможно.

Пресс-служба "Ростелекома", разрабатывавшего реестр электронных повесток, также опровергла сообщения о возможности посторонним получить данные пользователей.

"Ростелеком" обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала госуслуг, а также сохранность персональных данных", - дополнили в пресс-службе.

Напомним, что сам сайт реестра электронных повесток в тестовом режиме заработал 18 сентября.

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