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Новости 14:06

Кандидатуру Матвиенко на пост спикера Совета Федерации обсудят 25 сентября

фото ЗакС политика Кандидатуру Матвиенко на пост спикера Совета Федерации обсудят 25 сентября

В Совете Федерации рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост председателя на заседании 25 сентября. Сенаторы намерены поддержать ее кандидатуру, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в верхней палате парламента 19 сентября.

"Будет. Поддержат", - сказал собеседник агентству, отвечая на вопрос, о кандидатуре Матвиенко и ее поддержке сенаторами.

Напоминаем, что 18 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь делегировал Матвиенко в Совфед как представителя от исполнительной власти города. Матвиенко является сенатором от Северной столицы с 2011 года. 

 

фото ЗАКС.Ру


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