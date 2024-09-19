ЗакС поблагодарил Рассудова за "все хорошее"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 19 сентября единогласно поддержали проект постановления об объявлении благодарности депутату из фракции КПРФ Александру Рассудову. За это предложение проголосовали все 50 депутатов. Голосов против не нашлось. Воздержавшихся тоже. Как пояснила ЗАКС.Ру лидер фракции Ирина Иванова, парламент благодарит Рассудова за активную работу и экспертное мнение в сфере строительства.

- За все хорошее. За все хорошее, плюс, надо понимать, сколько лет он здесь, в Законодательном собрании. Он достаточно активен. Мы видим активную позицию не только фракции, но и Рассудова. Вот за это. За активность и благодарим его всем хором 50 человек. Понимаю, это неприлично, должен быть хоть один "черный шар", но сегодня его не было, - сказала Иванова.

Рассудов является депутатом Заксобрания с 2016 года. До этого он возглавлял совет директоров группы компаний "Лидер Групп". В начале 2024 года он прекратил свое членство в КПРФ вместе с Ивановой и вошел в руководство фракции.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру