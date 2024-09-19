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Новости 16:17

"Метрострой" обещает все-таки открыть "Горный институт" в 2024 году

фото ЗакС политика "Метрострой" обещает все-таки открыть "Горный институт" в 2024 году

Компания "Метрострой Северной столицы" обещает, что строящуюся станцию оранжевой ветки петербургского метрополитена "Горный институт" откроют все-таки в 2024 году, об этом 19 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Метрострое" уточнили, что ранее объявленные сроки по станции "Горный институт" остаются актуальными.

В компании пояснили, что изменения на сайте связаны с внутренней необходимостью унификации формулировок, которые касаются текущих объектов.

Напомним, что ранее на сайте компании "Метрострой Северной столицы" изменилась информация об открытии станции "Горный институт". На сайте была информация о том, что в 2024 году откроется движение на станции. Теперь указано, что в 2024 году только закончатся строительно-монтажные работы. 

Фото: ЗАКС.Ру


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