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Съезд с Благодатной вновь закроют для строительства Витебской развязки

фото ЗакС политика Съезд с Благодатной вновь закроют для строительства Витебской развязки

Строительство Витебской развязки на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге в очередной раз ограничит движение транспорта, об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС).

Ограничения будут временно действовать на съезде с Благодатной улицы в сторону южного участка Кольцевой автодороги (КАД). Их введут в 23:00 в субботу, 21 сентября, а снимут через семь часов – в 06:00 в воскресенье, 22 сентября.

В это время дорожные рабочие будут монтировать раму, на которой будет установлено оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.

Напомним, что в начале сентября съезд с Благодатной улицы для строительства Витебской развязки уже ограничивали.

Фото: ЗАКС.Ру


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