Съезд на ЗСД с Благодатной закроют из-за строительства Витебской развязки

Водителям снова временно ограничат движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) из-за строительства Витебской развязки, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Ограничения введут в ночь на субботу, 7 сентября. Съезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют в сторону севера Кольцевой автодороги (КАД), а потом в сторону юга. Однако ограничения снимут утром этого же дня.

Во время ограничений специалисты будут проводить геодезическую съемку асфальтобетонного покрытия, а также демонтировать рамную опору.

Ранее съезд уже закрывали в середине августа.

Фото: ЗАКС.Ру