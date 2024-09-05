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Новости 17:17

Съезд на ЗСД с Благодатной закроют из-за строительства Витебской развязки

фото ЗакС политика Съезд на ЗСД с Благодатной закроют из-за строительства Витебской развязки

Водителям снова временно ограничат движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) из-за строительства Витебской развязки, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Ограничения введут в ночь на субботу, 7 сентября. Съезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют в сторону севера Кольцевой автодороги (КАД), а потом в сторону юга. Однако ограничения снимут утром этого же дня.

Во время ограничений специалисты будут проводить геодезическую съемку асфальтобетонного покрытия, а также демонтировать рамную опору.

Ранее съезд уже закрывали в середине августа.

Фото: ЗАКС.Ру


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