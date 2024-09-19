Wildberries окажет помощь родственникам погибших в стрельбе 18 сентября

В компании Wildberries заявили, что оказывают полное содействие следователям, занимающихся расследованием конфликта со стрельбой возле офиса маркетплейса, об этом 19 сентября WB написали в своем Telegram-канале.

Также в компании добавили, что следят за новостями, которые связаны с задержанием Владислава Бакальчука.

Кроме этого, организация окажет помощь родным погибших в результате нападения на офис компании и следит за состоянием здоровья тех, кто пострадал.

В компании уточнили, что все пункты выдачи и сервисы WB работают в штатном режиме, несмотря на случившееся.

Напомним, что 18 сентября у офиса Wildberries в Романовом переулке, произошла стрельба, в результате которой погибли двое и семь человек пострадали.

Фото: ЗАКС.Ру