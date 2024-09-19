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Новости 19:05

Бельский посмотрел лишь один выпуск телепередачи Малькевича

фото ЗакС политика Бельский посмотрел лишь один выпуск телепередачи Малькевича

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский не очень внимательно следит за творчеством его нового коллеги Александра Малькевича. Оказалось, что спикер посмотрел только один выпуск аналитической передачи "Итоги с Малькевичем" на телеканале ТВ-3. Об этом он рассказал ЗАКС.Ру 19 сентября. 

- На ТВ-3 смотрел, вышла его новая передача. Любимый выпуск? Я смотрел всего один. Если один выпуск можно называть любимым…, - рассказал Бельский.

Программа "Итоги с Малькевичем" начала выходить совсем недавно. С конца июля вышло всего восемь выпусков. Каждый длится примерно 45 минут. В нем новоизбранный депутат рассказывает о главных событиях уходящей недели. Это не единственная авторская программа единоросса. Также с мая выходила передача "Малькевич новых регионов", где ведущий рассказывал о жизни в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. 

Малькевич стал депутатом Заксобрания по итогам дополнительных выборов в сентябре 2024 года. До этого он был членом Общественной палаты России. Накануне, 18 сентября он получил свое депутатское удостоверение. Состоит во фракции "Единая Россия". 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Малькевич Александр Александрович 




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