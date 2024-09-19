Прокуратура проверила морг в Токсово, где в августе нашли десятки замороженных тел

Прокуратура Всеволожского района нагрянула в морг Токсовской больницы в Ленинградской области, об этом 19 сентября пишет 47news.

Прокуратура решила проверить морг в среду, 18 сентября, и сотрудники ведомства осмотрели одно из помещений рядом с моргом, которое занимает ритуальная компания "Лотос". При этом прокуратура не нашла оснований для его нахождения там.

Месяц назад в этом же морге обнаружили в рефрижераторе десятки замороженных человеческих тел. Тогда проблему объяснили тем, что на рынке ритуальных услуг произошел сбой. Уточняется, что в это время прямо в морге как раз работала компания "Лотос".

Фото: ЗАКС.Ру