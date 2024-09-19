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Новости 19:48

На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего ребенка на электросамокате

фото ЗакС политика На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего ребенка на электросамокате

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля и несовершеннолетнего мальчика на электросамокате, об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла днем в среду, 18 сентября, на Автовской улице. Водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка на электросамокате, когда выезжал со двора на улицу.

Скорая помощь увезла пострадавшего мальчика в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что на Среднем проспекте В.О. в Петербурге автомобиль марки Volvo врезался в витрину магазина и сбил курьера на мопеде.

Фото: ЗАКС.Ру


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