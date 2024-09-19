Эргашев: Наибольшую угрозу сейчас представляют ОРВИ

Наибольшую эпидемиологическую опасность нынешней осенью представляют приводящие к осложнениям и пневмониям острые респираторные вирусные инфекции, поделился мнением вице-губернатор Олег Эргашев в ходе "прямой линии" 19 сентября. Заданный ему вопрос касался эпидситуации в городе в настоящее время.

— Сейчас наибольшую угрозу представляют острые респираторные вирусные инфекции, <...> те заболевания, что приводят к осложнениям и пневмониям, — заявил вице-губернатор и добавил, что сейчас заболеваемость в городе составляет около 43 пациентов на 10 тысяч жителей. Это на 5 % ниже эпидемиологического порога, следует из его слов.

Всего в Петербурге насчитывается 16 тысяч больных с "теми или иными" инфекционными заболеваниями. Из них у трех тысяч человек выявлен коронавирус.

— В целом, эта цифра небольшая, — высказался Эргашев. — Стационарно находятся около 180 пациентов, из них тяжелых только у нас пять человек, которые находятся на инвазивной вентиляции легких.

Существующие показатели позволяют городским властям наладить систему профилактики с тем, чтобы петербуржцы успели привиться от гриппа к началу ноября, добавил чиновник.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась за неделю на 49,7 %. На Москву с Подмосковьем и Петербург приходится 17 % от количества заболевших.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)