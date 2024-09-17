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Новости 10:48

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ почти на 50%

фото ЗакС политика В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ почти на 50%

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России увеличилось количество заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ, об этом 17 сентября пишут "РИА Новости" со ссылкой на данные ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в России за неделю количество заболевших гриппом или ОРВИ выросло на 49,7%, то есть сейчас зарегистрированных заболевших в стране больше 705 тысяч человек.

За аналогичный период повысилась и заболеваемость коронавирусом на 29,8%, сейчас в общей сложности зарегистрированных заболевших 32 тысячи человек.

Также в ведомстве уточнили, что около 17% заболеваемости приходятся на Москву, Московскую область и Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру


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