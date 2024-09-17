В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ почти на 50%

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России увеличилось количество заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ, об этом 17 сентября пишут "РИА Новости" со ссылкой на данные ведомства.
По данным Роспотребнадзора, в России за неделю количество заболевших гриппом или ОРВИ выросло на 49,7%, то есть сейчас зарегистрированных заболевших в стране больше 705 тысяч человек.
За аналогичный период повысилась и заболеваемость коронавирусом на 29,8%, сейчас в общей сложности зарегистрированных заболевших 32 тысячи человек.
Также в ведомстве уточнили, что около 17% заболеваемости приходятся на Москву, Московскую область и Петербург.