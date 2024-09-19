Эргашев назвал "обязательной" вакцинацию от гриппа

Вакцинация от гриппа представляется обязательной вице-губернатору Олегу Эргашеву, о чем он сам заявил 19 сентября в ходе "прямой линии" с петербуржцами. По его мнению, коронавирус сейчас перешел в разряд сезонных заболеваний и потому прививаться от него следует, в первую очередь, людям из группы риска.

В ходе эфира с вице-губернатором прозвучал вопрос, от какого заболевания он рекомендует прививаться в первую очередь — от ковида или от гриппа. Эргашев в ответ заявил, что пандемия коронавируса преодолена "и сегодня ковид становится сезонным заболеванием" наравне с гриппом. Вакцинация от последнего заболевания обязательна, высказался он.

— Вакцинация от гриппа обязательна, на мой взгляд, и мы на сегодняшний день уже <...> выполнили наш план — 17 %, привили 621 тысячу наших горожан. Но в целом мы запланировали сделать вакцинацию 61 %, и это будет составлять более 3,47 млн наших жителей. Это примерно 2,77 млн взрослых и 740 тысяч детей, — поделился данными Эргашев.

Прививка от ковида по-прежнему актуальна для граждан в зоне риска, следует из его слов. "Это те, кто имеют коморбидные [течение нескольких заболеваний у пациента одновременно] состояния, заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, сахарный диабет, беременные, люди старшей возрастной группы, старше 60 лет", — перечислил он.

В целом же, по словам вице-губернатора, вакцины от гриппа в Петербурге достаточно. В связи с этим он призвал горожан прививаться, причем "от гриппа — в первую очередь".

Также в ходе "прямой линии" Эргашев заявил о том, что сейчас заболеваемость инфекциями в Петербурге находится на 5 % ниже эпидемиологического порога. Наибольшую угрозу, по его мнению, представляют ОРВИ, приводящие к осложнениям и пневмониям.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)