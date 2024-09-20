Полиция рассказала, кто кидал бутылки в машину скорой у метро "Академическая"

В Петербурге правоохранительные органы установили личность мужчины, который кидался бутылками в скорую помощь после отказа медиков делать ему прививку от гриппа, об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что в начале сентября мужчина очень сильно хотел сделать прививку от гриппа в пункте у станции метро "Академическая". Однако медсестра, которая работала там, отказала ему, так как мужчина был в нетрезвом состоянии. Его это обидело, поэтому сначала он начал плеваться в сторону машины, а потом кидать в нее бутылки.

Личность мужчины установили в четверг, 19 сентября. Им оказался 38-летний гражданин одной из стран Северной Африки, которого ранее уже судили за грабежи и кражи. Сейчас в отношении него возбуждено еще и дело о хулиганстве (ст.213 УК РФ).

По данным правоохранителей, сейчас нарушитель находится в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру