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Новости 11:47

Во Всеволожском районе Ленобласти сменился глава администрации

фото ЗакС политика Во Всеволожском районе Ленобласти сменился глава администрации

Бывшая председатель комитета по местному управлению Ленинградской области Лира Бурак стала главной Всеволожского района региона, об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе районной администрации.

Новый совет районных депутатов на первом заседании в четверг, 19 сентября, выбрал Бурак главой района.

По словам самой чиновницы, целью ее работы станет улучшение качества жизни. Она отметила, что она и ее команда сохранят фундамент того, что заложили предшественники.

Всеволожский район один из самых крупных районов Ленобласти. В его состав входят сразу два крупных города региона – Мурино и Всеволожск.

Фото: ЗАКС.Ру


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