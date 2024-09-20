Во Всеволожском районе Ленобласти сменился глава администрации

Бывшая председатель комитета по местному управлению Ленинградской области Лира Бурак стала главной Всеволожского района региона, об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе районной администрации.

Новый совет районных депутатов на первом заседании в четверг, 19 сентября, выбрал Бурак главой района.

По словам самой чиновницы, целью ее работы станет улучшение качества жизни. Она отметила, что она и ее команда сохранят фундамент того, что заложили предшественники.

Всеволожский район один из самых крупных районов Ленобласти. В его состав входят сразу два крупных города региона – Мурино и Всеволожск.

Фото: ЗАКС.Ру